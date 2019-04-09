دبي (رويترز) - ذكرت وسائل الإعلام السعودية الرسمية يوم الثلاثاء إن المملكة ترحب بقرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة أجنبية إرهابية.

وتتهم السعودية إيران بالتدخل في شؤونها الداخلية وشؤون دول أخرى بالشرق الأوسط. وتخوض السعودية وإيران حروبا بالوكالة منذ سنوات وتدعم كل منهما أطرافا متعارضة في الصراع الدائر بسوريا واليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله "القرار الأمريكي يترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران".

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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