هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 10:13 ص

دبي (رويترز) - رحب وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف يوم الثلاثاء بقرار الولايات المتحدة إنهاء كل الإعفاءات من العقوبات الإيرانية بحلول مايو أيار قائلا إن هذه خطوة ضرورية لوقف سياسة طهران "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

وعبر العساف في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية عن "دعم المملكة الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم".

وكرر الوزير ما جاء في بيان لوزير الطاقة في المملكة يوم الاثنين بأن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستنسق مع منتجين آخرين للخام من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط وتحقيق توازن في الأسواق بعد القرار الأمريكي.

(تغطية صحفية عمر فهمي وتقى خالد - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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