السعودية ترفض الاتهامات الإيرانية بالضلوع في الهجوم على العرض العسكري
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صورة لموقع الهجوم على عرض عسكري في الأهواز بإيران يوم 22 سبتمبر ايلول 2018. صورة من وكالة تسنيم للأنباء.(reuters_tickers)
الرياض (رويترز) - أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الثلاثاء رفض السعودية مزاعم مساندتها مسلحين قتلوا 25 شخصا نصفهم تقريبا من أفراد الحرس الثوري الإيراني في هجوم على عرض عسكري في إيران.
وقالت الوكالة "المملكة ترفض وتستنكر الاتهامات الباطلة التي أشار لها مسؤولون إيرانيون حيال دعم المملكة للأحداث التي وقعت في إيران يوم السبت الماضي".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز