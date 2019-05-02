هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 07:16 ص

الرياض (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس إن قوات حرس الحدود السعودية ساعدت ناقلة نفط إيرانية كانت تواجه مشكلة في المحرك قبالة ساحل جدة في البحر الأحمر، وذلك بعد أن تلقت الرياض طلبا للمساعدة من إيران.

وأضافت الوكالة أن الناقلة (هابينس 1) وطاقمها المولف من 26 بحارا كانت على مسافة 70 كيلومترا جنوب غربي ميناء جدة الإسلامي. وتابعت أن القبطان طلب قطرها لوجود "عطل في المحرك وأنها في وضع فقد السيطرة".

وقالت الوكالة إن طاقم السفينة يتألف من 24 إيرانيا واثنين من بنجلادش.

ونقلت عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود قوله "المملكة تلقت طلبا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة".

وأضافت "تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة وعدم حدوث أي أضرار بيئية وتقديم الدعم والمساندة".

ولم يتضح إن كان قد حدث أي تسرب للنفط من السفينة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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