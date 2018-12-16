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السعودية تستنكر موقف مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن قضية خاشقجي

الصحفي السعودي جمال خاشقجي يتحدث في لندن في صورة من أرشيف رويترز.

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القاهرة (رويترز) - استنكرت وزارة الخارجية السعودية "الموقف الصادر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأمريكي" قائلة إن ما حدث للصحفي جمال خاشقجي "جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها". وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي "بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤون(السعودية) الداخلية ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

(تغطية إخبارية محمد الشريف -إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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