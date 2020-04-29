هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2020 07:24 م

إمرأتان يرتديان قناعين واقيين أثناء سيرهما في منطقة القطيف السعودية يوم الثلاثاء. تصوير: رويترز.

القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر بوزارة الداخلية قوله يوم الأربعاء إن السعودية ستسمح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها اعتبارا من يوم الخميس.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء جاء نتيجة الجهود التي بذلتها السعودية في مكافحة وباء فيروس كورونا.

وقال المصدر إن الإجراء يشمل "السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين".

كانت محافظة القطيف بشرق المملكة تحت إجراءات العزل العام منذ الثامن من مارس آذار لمنع تفشي المرض.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق وعمر فهمي -إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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