هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2020 03:13 م

مسجد خال من المصلين في الرياض في صورة بتاريخ 20 مايو ايار 2020. تصوير: أحمد يسري - رويترز.

دبي (رويترز) - ذكر التلفزيون السعودي يوم الثلاثاء أن السعودية ستسمح بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وذلك في إطار تخفيف المملكة لقيود الحركة التي كانت قد فرضتها لكبح انتشار فيروس كورونا.

وقال التلفزيون الرسمي بحسابه على تويتر نقلا عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إن الجوامع والمساجد ستفتح أبوابها قبل الصلاة بعشرين دقيقة وستغلقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة.

ويوم الاثنين قالت السلطات السعودية إنها سترفع القيود على ثلاث مراحل تنتهي برفع حظر التجول في 21 يونيو حزيران في عموم البلاد باستثناء مدينة مكة.

ويستمر تعليق الحج والعمرة حتى إشعار آخر.

(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك