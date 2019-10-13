هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 12:13 ص

الرياض (رويترز) - سمحت السعودية بمنح التأشيرات السياحية عبر الإنترنت أو لدى وصول الذين يقضون العطلات إلى أراضي المملكة ممن يحملون تأشيرات من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو تأشيرة شنجن لمنطقة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب إطلاق نظام لمنح التأشيرات يتيح للسائحين من 49 بلدا زيارتها.

وأطلقت السعودية الشهر الماضي نظاما جديدا لمنح التأشيرات شمل مواطنين من دول في أوروبا وأمريكا الشمالية ومعظم آسيا بهدف زيادة عدد السائحين الأجانب وتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط.

ونصت لوائح تنفيذية نشرت مطلع هذا الأسبوع على أن بإمكان الأشخاص من دول أخرى ممن لديهم تأشيرة سياحية أو تجارية من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي اتباع الإجراء ذاته، بدلا من تقديم طلبات ووثائق إضافية إلى البعثات الدبلوماسية السعودية في أنحاء العالم.

وإلى الآن تقتصر إلى حد بعيد زيارة الأجانب للسعودية على العاملين المقيمين بها وعائلاتهم والمسافرين لأغراض تجارية، في حين يتم منح تأشيرات خاصة للحج والعمرة.

والتأشيرات الجديدة صالحة لمدة تصل إلى عام وتبلغ تكلفتها 120 دولارا تشمل رسم تأمين صحي، وتسمح بدخول المملكة عدة مرات والإقامة في كل زيارة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وبعد الإعلان عن نظام منح التأشيرات السياحية، أعلنت المملكة تطبيق لائحة للذوق العام تمنع ارتداء ملابس غير لائقة والتصرفات الخادشة للحياء العام لكنها، وعلى نحو لم يسبق له مثيل، أعفت الأجانب من إظهار سجل الأسرة عند التسجيل لشغل غرف الفنادق.

ولا تزال الكحوليات محظورة.

(تغطية صحفية ستيفن كالين - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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