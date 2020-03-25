هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2020 05:36 م

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يتحدث في الرياض يوم 19 مارس آذار 2020. صورة من الديوان الملكي السعودي.

من ستيفن كالين وألكسندر كورنويل

الرياض/دبي (رويترز) - أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل ثاني حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا وشددت حظرا للتجول في أنحاء البلاد، ليشمل منع الدخول أو الخروج من العاصمة الرياض ومدينتي مكة والمدينة فضلا عن منع الانتقال بين جميع محافظات المملكة بدءا من يوم الأربعاء.

والأوامر التي أقرها الملك سلمان ونشرتها وسائل الإعلام الرسمية وسعت أيضا حظر التجول في المدن الثلاث ليبدأ الساعة الثالثة عصرا بدلا من السابعة مساء اعتبارا من يوم الخميس.

كانت السعودية قد فرضت يوم الاثنين الماضي حظر التجول لمدة 21 يوما بعد أن سجلت قفزة في عدد حالات الإصابة بكورونا. وكانت ثاني حالة وفاة سجلتها المملكة لمقيم أجنبي في مكة عمره 46 عاما، من بين 133 حالة إصابة جديدة مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 900.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي الست قفز العدد الإجمالي للإصابات إلى 2472 مع سبع وفيات فيما سجلت الإمارات 85 حالة إصابة جديدة وسجلت سلطنة عمان 15 إصابة جديدة وسجلت الكويت أربع حالات.

وفي الإمارات، مركز السياحة والأعمال وعبور المسافرين بالمنطقة، تقطعت السبل بمئات الأوروبيين بعدما أوقفت المطارات رحلات نقل الركاب في وقت مبكر عما كان متوقعا.

وكان من المقرر أن يعود مهندس البترول جيمي ريتشاردسون إلى بريطانيا يوم الأربعاء للالتحاق بعمل جديد، لكن مطارات دبي وأبوظبي أعلنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء وقف الرحلات الجوية في تلك الليلة. وقال ريتشاردسون "يسبب هذا ضغطا شديدا. ليست لدينا فكرة عما يحدث".

واتخذت السعودية إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس، منها وقف رحلات الطيران الدولية وتعليق العمرة وإغلاق المساجد والمدارس ومراكز التسوق والمطاعم.

وغيّر حظر التجول والقيود الأخرى إيقاع الحياة اليومية في المملكة البالغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، يهوى كثيرون منهم التجمع في المقاهي أو المنازل حتى ساعات متأخرة من الليل.

وقال نصيف إريشيك، وهو تركي مقيم بالسعودية يلعب الورق في معظم الليالي مع الأصدقاء بأحد منازلهم، إن المجموعة لجأت إلى اللعب عبر الإنترنت لإبقاء التواصل بينها.

وأضاف لرويترز "الكورونا... غيرت عاداتنا وكل شيء في حياتنا".

وقالت السلطات إنها ستعاقب منتهكي حظر التجول ومن يشجعون على الانتهاكات بالغرامة أو السجن. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية يوم الأربعاء إن هناك امتثالا كبيرا حتى الآن.

وقالت (اقتصادية دبي)، وهي الجهة المعنية بتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، على تويتر يوم الأربعاء إن دبي وجهت شركات القطاع الخاص لتطبيق نظام العمل عن بعد لنسبة 80 بالمئة من الموظفين من الآن وحتى التاسع من أبريل نيسان.

يستثني القرار الصيدليات ومتاجر البقالة ومحال "السوبرماركت" والجمعيات التعاونية.

وحثت السلطات في الإمارات الناس على البقاء في المنازل لكنها لم تعلن عن حظر تجول رسمي أو تعليق للعمل.

وأصدرت السلطات يوم الأربعاء توجيهات لمنافذ بيع المواد الغذائية بالتجزئة بأن تظل مفتوحة على مدار 24 ساعة، لكن دون تجاوز نسبة 30 في المئة من طاقتها الاستيعابية لضمان التباعد لمسافة مترين بين المتسوقين.

وأكد منظمو معرض إكسبو 2020، المقرر أن يبدأ في أكتوبر تشرين الأول ويتوقع أن يجتذب نحو 11 مليون زائر من الخارج، وجود حالة إصابة بالفيروس بين العاملين، وقالوا إنهم يراجعون الخطط والاستعدادات.

(الدولار = 3.7550 ريال سعودي)

(شارك في التغطية ماهر شميطلي وآلاء سويلم وليزا بارينجتون وغيداء غنطوس من دبي ومروة رشاد وتلفزيون رويترز من الرياض - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير)

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