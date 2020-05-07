هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2020 01:43 م

دبي (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة شكلت وحدة من الشرطة لمراقبة انتهاكات قواعد حظر تجمع أكثر من خمسة أفراد والتي كانت قد فرضتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت السعودية أن مثل هذه التجمعات محظورة وقالت يوم الخميس إن مخالفي القواعد سيعاقبون بالقانون. وشجعت كذلك المواطنين على الإبلاغ عن مخالفة القيود.

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن لائحة الحد من التجمعات التي اعتمدها وزير الداخلية "على كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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