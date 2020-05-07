هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2020 07:16 م

دبي (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس أن المملكة شكلت وحدة من الشرطة لمراقبة انتهاكات قواعد العزل العام المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وأنها حظرت تجمع أكثر من خمسة أفراد.

وسبق أن قالت السعودية إن تجمع أكثر من أسرة واحدة محظور. وأعلنت يوم الخميس مزيدا من التفاصيل المحددة قائلة إن مخالفي القواعد سيعاقبون بالقانون. وشجعت كذلك المواطنين على الإبلاغ عن مخالفة القيود.

وستُفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) على التجمعات التي تضم أكثر من أسرة واحدة في الأماكن العامة والخاصة بما يشمل المنازل والمباني تحت الإنشاء والمتاجر. وتنطبق القواعد نفسها على الاحتفالات وحفلات الزفاف والجنائز.

وقالت الوكالة "تهدف اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية... والحد منها".

وتسجل السعودية يوميا نحو 1600 حالة إصابة جديدة بالفيروس. وسجلت المملكة 33731 حالة إصابة و219 حالة وفاة منذ بدء انتشاره.

وفرضت السعودية يوم الأربعاء عقوبات صارمة جديدة على من يخالف الإجراءات الوقائية سواء من المواطنين أو المقيمين.

وبموجب هذه العقوبات، قد يُعاقَب كل من يخالف تعليمات الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال ويواجه السجن لمدة تصل إلى عامين، فيما قد يُعاقَب كل من يتعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.

وسيتم أيضا ترحيل المخالفين من المقيمين ومنعهم من دخول السعودية مرة أخرى.

(الدولار = 3.7540 ريال)

(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك