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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 02:26 م 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:26

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في باريس يوم 9 أبريل نيسان 2018. تصوير: تشارلز بلاتياو - رويترز (reuters_tickers)