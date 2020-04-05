هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2020 04:15 م

لندن (رويترز) - أعلنت وزارة الخارجية السعودية يوم الأحد إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة إلى البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأضافت في بيان على تويتر "تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد وسيستمر لمدة خمسة أيام وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج المتواجدين في البلدان الأكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا وكبار السن والحوامل".

وذكرت أن العائدين سيوضعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى وصولهم.

(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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