هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 07:14 ص

دبي (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن وزارة الخارجية أن المملكة تعبر عن التضامن مع الإمارات في مواجهة الأعمال التخريبية التي استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينتين أخريين قبالة ساحل الإمارات.

وقالت الوزارة إن الهجمات تشكل "تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.. والأمن الإقليمي والدولي".

وقالت السعودية يوم الاثنين إن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانتا من بين السفن التي استهدفتها "أعمال تخريبية" قبالة ساحل الإمارات، ونددت بتلك الهجمات التي قالت إنها تهدف إلى تقويض أمن إمدادات النفط العالمية.

وكانت الإمارات قالت يوم الأحد إن أربع سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريب قرب إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم وتقع مباشرة خارج مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لسوق النفط العالمي.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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