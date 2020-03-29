هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2020 05:56 ص

العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الذي يقاتل في اليمن يتحدث في مؤتمر صحفي بالرياض في صورة من أرشيف رويترز.

القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف بقيادة المملكة الذي يقاتل في اليمن قوله يوم الأحد إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين ليل السبت أطلقهما المسلحون الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران صوب العاصمة الرياض ومدينة جازان في جنوب المملكة.

وذكرت الوكالة نقلا عن المقدم محمد الحمادي المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة الرياض "فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض، وقد تناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة مما تسبب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة".

وقالت أيضا نقلا عن العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح بسبب سقوط بعض الشظايا على أحياء سكنية بالمدينتين.

وأضاف المتحدث باسم التحالف "إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها" وأن "هذا التصعيد من قبل الميليشيا الحوثية لا يعكس إعلان الميليشيا الحوثية بقبول وقف إطلاق النار".

(تغطية صحفية نيرة عبد الله- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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