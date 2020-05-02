هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2020 10:14 م

صورة من أرشيف رويترز لممشى في مدينة الدمام السعودية.

القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت أن السعودية ستعزل منطقة صناعية بمدينة الدمام بشرق المملكة وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد وحتى إشعار آخر للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول بوزارة الداخلية إنه سيتم السماح بعمليات الشحن ونقل البضائع من وإلى المنطقة، المعروفة بالمدينة الصناعية الثانية.

وأضافت أنه سيتم السماح أيضا "بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية بثلث طاقتها".

(تغطية صحفية سمر حسن - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك