هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2020 04:32 ص

امرأتان تسيران في القطيف وقد وضعت كل منهما على وجهها كمامة واقية يوم 10 مارس آذار 2020 - رويترز

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن حكومة المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد في إطار جهودها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أنه سيتم اعتبار تلك الفترة إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة.

وسجلت السعودية 86 إصابة بفيروس كورونا.

(تغطية صحفية سمر أحمد - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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