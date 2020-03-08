هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2020 12:02 ص

القاهرة (رويترز) - علقت السعودية سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى تسع دول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء الأحد نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية.

وقال المصدر إن الدول التسع هي دولة الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.وأضاف أنه سيتم أيضا وقف كل الرحلات الجوية والبحرية بين السعودية وتلك الدول باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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