هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مارس, 2020 04:26 م

عمال نظافة يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة يوم الثالث من مارس آذار 2020. تصوير: جانو عيسى - رويترز.

دبي (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء إن المملكة علقت العمرة للمواطنين السعوديين وغيرهم من المقيمين في المملكة بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت السعودية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين لشخص لم يكشف عن زيارته لإيران لدى دخوله إلى المملكة.

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إنه "تقرر بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد... إيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة".

وأضافت أنه سيتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به عندما يتغير الوضع.

وعلقت الرياض الأسبوع الماضي إصدار تأشيرات العمرة للأجانب وحظرت زيارة الخليجيين لمكة والمدينة بسبب الفيروس.

كما منعت دخول السياح القادمين من 25 دولة على الأقل ظهر فيها فيروس كورونا، وفرضت يوم الثلاثاء قيودا على توافد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويفتح توافد المعتمرين والحجاج مجالا لنشاط تجاري كبير بالسعودية كما يمثل الركيزة الأساسية لخطط تطوير السياحة في إطار برنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموح للإصلاح الاقتصادي.

ويتزايد عدد المعتمرين في شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام في أواخر أبريل نيسان. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي نحو مليوني حاج في أواخر يوليو تموز مناسك الحج الذي يتبع نظاما منفصلا للتأشيرات.

(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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