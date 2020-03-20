هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2020 04:41 ص

ركاب يضعون كمامات على وجوههم للوقاية من فيروس كورونا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية يوم 6 مارس آذار 2020. تصوير: أحمد يسري - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إن المملكة قررت يوم الجمعة تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من يوم السبت.

وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي "استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".

وسجلت السعودية حتى الآن 274 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس دون أن تشهد أي وفاة ناجمة عنه، بينما تسبب الوباء في وفاة ما يقرب من عشرة آلاف شخص على مستوى العالم وإصابة ما يربو على 240 ألفا.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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