هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 10:31 م

إبراهيم بن عبد العزيز العساف في صورة من أرشيف رويترز

الرياض (رويترز) - أجرت السعودية يوم الأربعاء تعديلا وزاريا محدودا عينت بموجبه الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صاحب الخبرة الدبلوماسية في الغرب وزيرا للخارجية بدلا من إبراهيم بن عبد العزيز العساف في وقت تحاول فيه المملكة تحسين صورتها على الساحة الدولية والاستعداد لتولي رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل.

وشغل الأمير فيصل منصب سفير السعودية لدى ألمانيا على مدى الأشهر القليلة الماضية وكان قبلها مستشارا سياسيا بالسفارة السعودية في واشنطن. كما سبق أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات.

وتعرضت السعودية وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في مجابهة إيران لانتقادات متزايدة من الغرب خلال الأشهر الماضية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي واشتراكها في الحرب المدمرة في اليمن.

وجرى تعيين العساف في منصب وزير دولة بعد إعفائه من منصب وزير الخارجية.

وفي إطار التعديلات التي أجريت يوم‭ ‬الجمعة ونشرتها وسائل الإعلام الرسمية تم تعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرا للنقل بدلا من نبيل العامودي. وكان صالح الجاسر مديرا عاما لشركة الخطوط الجوية السعودية.

ولم يتضح إن كان العامودي سيتولى منصبا حكوميا آخر. وكان قد تم تعيينه الشهر الماضي عضوا بمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية عملاق النفط.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق - إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد حسن)

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