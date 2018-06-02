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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 07:36 م 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 19:36

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال اجتماع في السعودية يوم 15 ابريل نيسان 2018. (صورة حصلت عليها رويترز من القصر الملكي السعودي).

من ستيفن كالين ومروة رشاد

الرياض (رويترز) - اختارت السعودية رجل أعمال بارزا ليشغل منصب وزير العمل في خطوة لاقت ترحيبا من القطاع الخاص في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتنوع اقتصادها بعيدا عن النفط وتوفير فرص عمل للشباب الذي يمثلون غالبية السكان.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية بإنشاء هيئات حكومية جديدة للترويج للثقافة وحماية البيئة وعين رجل دين معروفا بآرائه المعتدلة وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في وقت تعمل فيه المملكة على تخفيف القيود الاجتماعية وتروج لوسائل الترفيه.

وبموجب الأوامر الملكية فقد تم تعيين رجل الأعمال أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيرا جديدا للعمل والتنمية الاجتماعية ليحل محل علي بن ناصر الغفيص الذي أعفي من منصبه.

وحصول مئات آلاف السعوديين العاطلين عن العمل على وظائف يمثل تحديا كبيرا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على السياسة الاقتصادية في أكبر مصدر للنفط في العالم إذ بلغت نسبة البطالة 12.8 في المئة.

وقال مسؤول كبير بوزارة العمل لرويترز إن الدولة الخليجية، التي تكافح منذ سنوات من أجل توفير فرص العمل لمواطنيها، تهدف إلى توفير 1.2 مليون فرصة عمل بحلول عام 2022 من أجل خفض نسبة البطالة إلى تسعة في المئة.

وينبع اختيار الراجحي، وهو رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية وسليل ملياردير مصرفي إسلامي، من اتجاه أوسع للاستفادة من القطاع الخاص في شغل المناصب الحكومية العليا ومن بينها وزير الإسكان ومسؤول كبير في وزارة الدفاع.

وفي العام الماضي قالت مصادر لرويترز إن الراجحي كان ضمن وفد يضم عشرة رجال أعمال يمثلون القطاع الخاص التقوا مع ولي العهد لبحث مدى تأثر القطاع الخاص بإجراءات التقشف التي تستهدف خفض العجز في الموازنة وزيادة رسوم توظيف الأجانب والتي تسهم في رحيل المغتربين.

وقال الاقتصادي السعودي البارز فضل البوعينين "بعض برامج وزارة العمل ربما انفصلت في بعض مراحل تشكيلها عن القطاع الخاص ما أثر سلبا في فاعليتها".

ويقول خبراء الاقتصاد إن من المتوقع أن يعمل الراجحي وهو ثالث وزير يتولى حقيبة العمل منذ عام 2015 على توفير بيئة مواتية لقطاع الأعمال على نحو أكبر ويعزز الاتصال بين القطاعين العام والخاص ويساعد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رجل أعمال سعودي عن تعيين الراجحي متحدثا شريطة عدم ذكر اسمه "هذا أفضل خبر سمعناه خلال السنوات القليلة الماضية. نحن متفائلون للغاية".

* حملة تحديث

عين الملك سلمان أيضا الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وكان يشغل في السابق منصب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي جرى تقييد سلطاتها قبل عامين في إطار إصلاحات أوسع.

ويبذل ولي العهد السعودي جهودا لتحديث المملكة شملت رفع حظر على دور السينما ورفع الحظر في وقت لاحق هذا الشهر على قيادة النساء للسيارات.

أنشأت الأوامر الملكية وزارة جديدة للثقافة بعد فصلها عن وزارة الإعلام في إطار سياسة لجذب المزيد من إنفاق السعوديين على الترفيه في داخل المملكة وسط عجز الموازنة بفعل انخفاض أسعار النفط.

وعُين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود (33 عاما) وزيرا للثقافة. وكان قد عُين في أبريل نيسان في مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة التي تأسست حديثا.

ويتولى الأمير بدر بالفعل عددا من المناصب الرفيعة إذ يتولى منصب محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا التي تشرف على تطوير تلك الوجهة السياحية التاريخية. وأعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي ترتبط ارتباطا وثيقا بفرع الملك سلمان بالأسرة الملكية استقالة الأمير بدر من رئاسة مجلس إدارة المجموعة بعد ساعات من توليه منصبه الجديد.

كما أمر الملك سلمان بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

وأمر بتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها وأمر بالموافقة على اقتراح ولي العهد بإنشاء إدارة باسم (إدارة مشروع جدة التاريخية) التي ترتبط بوزارة الثقافة.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية خرائط على تويتر تظهر المحميات الست التي أنشأتها الأوامر الملكية من أجل "تطوير المحميات الطبيعية باعتبارها ثروة وطنية حبى الله بلادنا بها بما يحقق الحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها وتعزيز سبل إنمائها وتنشيط السياحة البيئية" وتغطي نحو 265 ألف كيلومتر مربع.

وباتت محميات الخنفة والطبيق وحرة الحرة والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية تسمى محمية الملك سلمان بن عبد العزيز بينما أصبحت المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية تسمى محمية الأمير محمد بن سلمان.

وعين العاهل السعودي أيضا عددا من نواب وزراء الداخلية والاتصالات والنقل والطاقة وعين رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيسا لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

(شاركت في التغطية سارة دعدوش وغيداء غنطوس - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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رويترز