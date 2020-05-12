هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2020 08:52 م

متطوعون سعوديون يضعون كمامات ويعدون وجبات افطار تقدمها منظمة خيرية في الرياض يوم 10 مايو ايار 2020. تصوير: أحمد يسري - رويترز.

الرياض (رويترز) - قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان يوم الثلاثاء إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسيتم فرض الحظر من 23 إلى 27 من مايو أيار بعد نهاية شهر رمضان.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.

كانت السعودية قد فرضت في السابق حظر التجول على مدار 24 ساعة على معظم البلدات والمدن، لكنها خففت الإجراءات مع بداية رمضان.

ولم تخفف السلطات إجراءات العزل العام الكامل المفروضة في بعض المناطق التي اكتشفت بها أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت المملكة حتى الآن 42925 إصابة بالفيروس و264 وفاة.

وهذه أكبر أرقام بين دول الخليج العربية الست التي سجلت إجمالا أكثر من 107 آلاف إصابة و582 وفاة بالفيروس.

(تغطية صحفية مروة رشاد- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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