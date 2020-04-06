هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2020 08:10 م

حديقة مكتبة الملك فهد الخالية من الرواد في الرياض يوم 19 مارس اذار 2020. تصوير: أحمد يسري - رويترز.

القاهرة (رويترز) - أفادت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة فرضت حظر تجول على مدار اليوم في العاصمة الرياض ومدن أخرى يسري على الفور وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن المدن التي يسري عليها الحظر هي تبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر. ولا يزال هناك حظر على السفر بين المدن ولا يسمح للسكان بالخروج إلا لشراء الأساسيات في مناطقهم السكنية بين الساعة السادسة صباحا والساعة الثالثة ظهرا.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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