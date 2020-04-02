هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2020 01:37 م

معتمران يضعان كمامتين في مكة يوم 27 فبراير شباط 2020. تصوير: جانو عيسى - رويترز

الرياض (رويترز) - قالت وزارة الداخلية السعودية يوم الخميس إنه تقرر فرض حظر تجول في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة في تمديد لإجراء اتخذته في وقت سابق لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت المملكة أكثر من 1700 حالة إصابة بالفيروس و16 وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان أن هناك استثناءات من حظر التجول تشمل العاملين في "القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص" وكذلك السماح للسكان بالحصول على مستلزماتهم من الغذاء والرعاية الصحية.

وكان حظر التجول مفروضا من قبل في المدينتين بين الثالثة عصرا والسادسة صباحا.

(تغطية صحفية آلاء سويلم وستيفن كالين - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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