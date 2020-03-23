هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2020 02:05 م

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض يوم 19 مارس آذار 2020. صورة لرويترز من الديوان الملكي السعودي.

الرياض/دبي (رويترز) - تفرض السعودية حظر تجول في أنحاء البلاد ابتداء من يوم الاثنين بعد أن أعلنت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بنحو الربع في الوقت الذي قررت فيه دولة الإمارات تعليق كل الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان أصدر أمرا بحظر التجول من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من مساء الاثنين ولمدة 21 يوما للحد من انتشار كورونا.

وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 1700 حالة إصابة وأربع وفيات بالفيروس. والسعودية صاحبة النصيب الأكبر من الإصابات بعدما سجلت 511 حالة مؤكدة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأحد عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها في بيان إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة إن القرار سيكون ساريا بعد 48 ساعة ولا يشمل "رحلات الشحن ورحلات الاجلاء الضرورية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع".

كانت شركة طيران الإمارات المملوكة للدولة وإحدى أكبر شركات الخطوط الجوية الطويلة في العالم قد أعلنت في وقت سابق وقف عمليات الركاب هذا الأسبوع باستثناء رحلات إعادة المواطنين إلى نحو 13 دولة.

وقررت الإمارات إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضراوات واللحوم وألزمت المطاعم بعدم استقبال الزبائن مع الاكتفاء بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

وقالت إن الإغلاق يستثني منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون ساريا بعد 48 ساعة.

وفي وقت لاحق قالت حكومة دبي، المركز السياحي والتجاري بالمنطقة، إنها ستغلق المنشآت الغذائية يوم الاثنين.

وحثت الإمارات الناس على أن يلزموا بيوتهم ولا يخرجوا "إلا للضرورة أو لدواعي العمل أو التجول بالسيارات الشخصية مع الالتزام بكمامة الوجه والارشادات الصحية".

وتوسعت المنطقة في إجراءات مكافحة انتشار المرض. وكانت الكويت والسعودية أول من اتخذتا خطوات صارمة من بينها وقف الرحلات الجوية الدولية وتعليق العمل في معظم المؤسسات وإغلاق الأماكن العامة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الكويت التي سجلت 189 حالة إصابة أعلنت يوم الاثنين أنها ستقوم باستثناء وتصدر تصاريح خروج للمعلمين الأجانب لمغادرة البلاد.

وفي قطر دعت وزارة الصحة المتطوعين للعمل في المنشآت الطبية "لتخفيف الضغط على موارد الدولة" بعدما سجلت 494 حالة معظمها لعمال أجانب.

وأعلنت الحكومات الخليجية أيضا حزما تحفيزية لحماية اقتصاداتها المنتجة للطاقة والتي تضررت من انهيار أسعار النفط.

وقال نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة يوم الأحد إن الإمارات أقرت حزمة إضافية بقيمة 16 مليار درهم (4.4 مليار دولار) ليبلغ إجمالي المخصصات 126 مليار درهم.

ويشكل المغتربون أغلبية سكان الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمر بوقف الاخلاءات للمتعسرين في دفع الإيجارات لمدة شهرين.

(تغطية صحفية أحمد طلبة‭ ‬في القاهرة ورانيا الجمل في دبي -إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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