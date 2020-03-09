هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2020 02:35 م

دبي (رويترز) - قال بيان صادر عن النيابة العامة في السعودية يوم الاثنين إن المملكة ستفرض غرامة تصل إلى نصف مليون ريال (133 ألف دولار) على من لا يفصح عن بياناته الصحية وتفاصيل تحركات سفره عند منافذ الدخول.

وفرضت السعودية يوم الأحد إغلاقا مؤقتا على منطقة القطيف المنتجة للنفط في شرق البلاد بعد أن أعلنت عن أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد هناك . وقالت إن الحالات الجديدة لأشخاص كانوا على اتصال بشخص مصاب زار إيران لكنه لم يفصح عن تفاصيل سفره للسلطات.

وعلقت السعودية سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى تسع دول وقالت إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مواطن يسافر لإيران التي سجلت 237 حالة وفاة بسبب الفيروس حتى يوم الاثنين.

وقالت المملكة إن جميع المصابين إما كانوا في زيارة لإيران، أو خالطوا من زاروها. ويوجد في القطيف الكثير من الشيعة.

وقال البيان "يجب على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول، الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية".

وأضاف البيان أنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال على الأشخاص الذين لا يمتثلون للتعليمات، وقال إن مشغلي وسائل النقل سيتحملون مسؤولية أي ضرر ينتج عن مخالفتهم للتعليمات.

ورفعت أربع حالات جديدة، من بينها أمريكي زار إيطاليا والفلبين، عدد المصابين إلى 15 في السعودية مما دفع الحكومة إلى تعليق السفر من تسع دول مجاورة منها الإمارات والبحرين والكويت ومصر.

(الدولار=3.7534 ريال سعودي)

(تغطية صحفية آلاء سويلم- إعداد رحاب علاء للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك