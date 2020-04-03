هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2020 11:10 ص

امرأتان تضعان كمامتين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة القطيف في السعودية يوم 10 مارس آذار 2020. تصوير: رويترز.

القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة قدمت موعد بدء منع التجول المسائي أربع ساعات في ثلاث مناطق في إطار جهود محاربة فيروس كورونا.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إنه اعتبارا من يوم الجمعة سيبدأ منع التجول من الساعة الثالثة ظهرا في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف. ويتم رفع منع التجول في الساعة السادسة صباحا.

وسجلت المملكة 1885 حالة إصابة و21 وفاة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد تسجله دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست.

ويمثل ميناء الدمام، على الخليج، المدخل الرئيسي لإمدادات صناعة النفط المتمركزة في المنطقة الشرقية ولباقي المملكة.

(تغطية صحفية سمر حسن - إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)

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