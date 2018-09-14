السعودية تقول إنها دمرت صاروخا أطلقه الحوثيون صوب منشأة تابعة لأرامكو
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دبي (رويترز) - قال الحوثيون في اليمن إنهم أطلقوا صاروخا باليستيا صوب مصفاة نفطية تابعة لشركة أرامكو يوم الجمعة لكن قوات الدفاع الجوي السعودية قالت إنها اعترضت الصاروخ ودمرته.
وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أن الحركة المتحالفة مع إيران في اليمن استهدفت مصفاة لأرامكو في جازان بجنوب غرب السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله إن الصاروخ كان متجها صوب مناطق سكنية وتم اعتراضه فوق جازان.
وقال العقيد الركن تركي المالكي "لم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات".
ولم ترد أرامكو بعد على طلب للتعليق.
ويقول الحوثيون إن هجماتهم الصاروخية على المملكة هي رد على الضربات الجوية التي ينفذها التحالف المدعوم من الغرب على اليمن.
وتدخل التحالف بقيادة السعودية في الحرب في اليمن في 2015 سعيا لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا للسلطة.
ونفذ التحالف آلاف الضربات الجوية على اليمن التي أصابت مدارس وأسواقا ومستشفيات وقتلت مئات الأشخاص لكن التحالف يقول إنه لا يستهدف المدنيين.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز