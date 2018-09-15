السعودية تقول إنها دمرت صاروخا أطلقه الحوثيون على جازان
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القاهرة (رويترز) - قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي يوم السبت إن الحوثيين الذين يقاتلون التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن أطلقوا صاروخا عبر الحدود مستهدفا المدينة الاقتصادية في جازان بجنوب السعودية لكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قالت إنها تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ.
وقالت المسيرة إن "القوة الصاروخية" أطلقت "صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على المدينة الاقتصادية بجازان".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية قوله "الصاروخ كان باتجاه منطقة (جازان)، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".
وأضاف المتحدث "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات".
واعتاد الحوثيون المتحالفون مع إيران الإعلان عن أنهم أطلقوا صواريخ عبر الحدود السعودية اليمنية على جازان في محاولة لضرب المنشآت المهمة، بما في ذلك مصافي النفط التي تديرها شركة أرامكو.
ويقول الحوثيون إن هجماتهم الصاروخية على المملكة تأتي ردا على الضربات الجوية التي ينفذها التحالف المدعوم من الغرب على اليمن، والذي دخل حرب اليمن عام 2015 في محاولة منه لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.
وأخرج الحوثيون هادي من العاصمة صنعاء في عام 2015.
(تغطية صحفية عمر فهمي في القاهرة - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
رويترز