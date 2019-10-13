هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 01:55 م

الرياض (رويترز) - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير يوم الأحد إن المملكة ليست وراء ما يشتبه بأنها ضربة استهدفت ناقلة نفط مملوكة لإيران في البحر الأحمر.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الناقلة قُصفت بصواريخ يوم الجمعة لكنه نفى تقارير عن انطلاقها من السعودية.

وقال الجبير في تصريحات للصحفيين في الرياض إن المملكة لا تشارك في سلوك مثل هذا أبدا وإن هذه ليست هي الطريقة التي تعمل بها ولم يكن هذا أسلوبها في السابق.

وتابع قائلا إن القصة لا تزال غير كاملة، داعيا للتريث ومعرفة ما حدث قبل القفز إلى استنتاجات.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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