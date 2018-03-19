السعودية تقول الاتفاق النووي الإيراني "معيب"
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مقابلة مع رويترز في ميونيخ يوم 18 فبراير شباط 2018. تصوير: رالف اورلوفسكي - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - وصفت السعودية يوم الاثنين الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى العالمية في 2015 بأنه "اتفاق معيب".
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للصحفيين في واشنطن "وجهة نظرنا بشأن الاتفاق النووي أنه اتفاق معيب".
كان الجبير يتحدث عشية اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد الاتفاق، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو منتقد أيضا لإيران.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز