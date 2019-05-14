القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء السعودي وصف "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف ناقلتي النفط السعوديتين قرب المياه الإقليمية الإماراتية بأنه "يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي".
وأكد مجلس الوزراء في بيان بثته الوكالة "المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي".
(تغطية صحفية عمر فهمي ومروة رشاد - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)