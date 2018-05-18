السعودية تلقي القبض على 7 أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية
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الرياض (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت (بالتوقيت المحلي) إن السلطات في المملكة ألقت القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية وتقديم دعم مالي لعناصر معادية في الخارج.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله في بيان "الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج".
(تغطية صحفية عمر فهمي ومروة رشاد - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
رويترز