دبي (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية يوم الأحد إن السعودية مددت تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية حتى إشعار آخر باستثناء الحالات الطارئة وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي أن خدمات القطارات والحافلات وسيارات الأجرة ستبقى أيضا معلقة وسيواصل موظفو الحكومة العمل من المنزل.
وسجلت المملكة 1223 حالة إصابة جديدة بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي الإصابات فيها إلى 17522.
(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)