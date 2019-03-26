القاهرة (رويترز) - أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر يوم الثلاثاء بأن السعودية نددت باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم إسرائيل لهضبة الجولان في عام 1981.
وجاء في البيان "أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وأكدت المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت والمبدئي من هضبة الجولان وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة".
(تغطية صحفية محمد الشريف - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)