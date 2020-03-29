هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2020 02:11 م

طفل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في القطيف بالسعودية يوم 9 مارس آذار 2020. تصوير: رويترز.

دبي (رويترز) - علقت السعودية الدخول والخروج من محافظة جدة يوم الأحد بينما غادر مئات السائحين الألمان الإمارات مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة.

واتخذت دول الخليج العربية إجراءات صارمة في مسعى لاحتواء المرض.

وسجلت سلطنة عمان، التي دخل فيها تعليق الطيران الدولي حيز التنفيذ يوم الأحد، 15 إصابة جديدة بالمرض وأعلنت الكويت عن 20 حالة أخرى بما يرفع العدد في دول الخليج العربية الستة إلى 3100 إصابة و11 وفاة.

وفرضت السعودية، التي سجلت أكثر من 1200 إصابة وهو أعلى حصيلة بين تلك الدول، حظرا على الدخول والخروج من محافظة جدة بعد أن طبقت ذلك من قبل في الرياض ومكة والمدينة الأسبوع الماضي وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

(تغطية صحفية يوسف سابا عزيز اليعقوبي وألكسندر كورنويل - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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