محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 09:48 م 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:48

وزير خارجية السعودية عادل الجبير يتحدث امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين. تصوير: كارلو اليجري - رويترز. (reuters_tickers)