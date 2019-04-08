أبوظبي (رويترز) - قالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات يوم الاثنين إن السعودية والإمارات ستقدمان 200 مليون دولار من المساعدات إلى اليمن خلال شهر رمضان.
وأضافت الهاشمي في مؤتمر صحفي في أبوظبي أن البلدين يعملان مع منظمات إنسانية لضمان توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة كل من الحوثيين والحكومة.
والمساعدات جزء من مبادرة مشتركة بقيمة 500 مليون دولار أُعلنت في نوفمبر تشرين الثاني.
وتفيد إحصاءات الوزارة بأن الإمارات قدمت 5.41 مليار دولار بين أبريل نيسان 2015 وديسمبر كانون الأول 2018 لدعم المساعدات الغذائية الطارئة وإمدادات الطاقة والخدمات الصحية.
وأكبر مستفيد من بين المنظمات الدولية هو برنامج الأغذية العالمي الذي تلقى 287 مليون دولار كمساعدة من الإمارات.
وتلعب الإمارات دورا رائدا في الصراع اليمني في إطار التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي تدخل في عام 2015 ضد الحوثيين الموالين لإيران لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة.
وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.
كما دفع الصراع بعشرة ملايين يمني إلى شفا مجاعة، ويشهد البلد الفقير ثالث تفش كبير للكوليرا منذ تفجر الصراع.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)