هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير, 2020 07:23 م

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث خلال مؤتمر صحفي في العاصمة العراقية بغداد يوم 15 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: خالد الموصلي-رويترز.

دبي (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن السعودية ومصر والبحرين اتفقت على استئناف الخدمات البريدية مع قطر بعد نحو ثلاث سنوات من إيقافها بسبب خلاف سياسي.

يأتي الإعلان بعد اجتماع الشهر الماضي لممثلي الدول ووكالة البريد التابعة للأمم المتحدة.

وقال الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة "قرار استئناف التبادلات البريدية الدولية نبأ محل ترحيب".

وقطعت الدول الثلاث إضافة إلى الإمارات العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر منذ يونيو حزيران 2017، متهمين إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة ذلك وتقول إن المقاطعة تهدف للنيل من سيادتها.

وتستأنف السعودية ومصر والبحرين الخدمات بشكل غير مباشر، حيث يتم نقل البريد عبر عُمان، تماما مثل الإمارات التي استعادت الخدمات البريدية مع قطر في التاسع من فبراير شباط.

ولا توجد رحلات جوية مباشرة بين قطر والدول الأربع.

واستأنفت مصر الخدمات في 17 فبراير شباط، بحسب البريد المصري. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السعودية والبحرين استعادتا الخدمات.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين سعوديين ومصريين وبحرينيين لطلب التعقيب.

جاءت استعادة الخدمات بعدما عقدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة اجتماعا مع ممثلي البريد من قطر والدول الأربع في مقرها بسويسرا في 29 يناير كانون الثاني.

لكن لم يتضح على الفور سبب استئناف الخدمات رغم استمرار الخلاف.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم 15 فبراير شباط إن المحادثات مع السعودية لإنهاء الخلاف قد تم تعليقها، في تأكيد لتقرير سابق نشرته رويترز.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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