السعودية: اعترضنا صاروخا أطلقه الحوثيون و26 أصيبوا بشظايا
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الرياض (رويترز) - قال الدفاع المدني السعودي إن القوات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا أطلقه الحوثيون اليمنيون على مدينة نجران بجنوب المملكة مما أدى إلى إصابة 26 مواطنا بشظايا.
وذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون على تويتر يوم الأربعاء أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا على معسكر للحرس الوطني في المدينة الحدودية. وقال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين إن الصاروخ الذي انطلق من محافظة صعدة اليمنية تم اعتراضه الساعة 20:08 (1208 بتوقيت جرينتش).
ويطلق المسلحون الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق بغرب اليمن، صواريخ من آن لآخر على جنوب السعودية وأحيانا يطلقون صواريخ باتجاه أهداف بارزة مثل العاصمة الرياض أو منشآت تابعة لشركة النفط الوطنية السعودية (أرامكو).
ويعترض الجيش السعودي غالبية هذه الصواريخ. وقتل 112 مدنيا على الأقل في هجمات من هذا النوع منذ عام 2015، بحسب ما يقول التحالف.
وقال الدفاع المدني السعودي يوم الأربعاء إن بين المصابين في الواقعة الأخيرة طفلين، وإن 11 شخصا نقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.
وتقود السعودية تحالفا مدعوما من الغرب يضم بلدانا عربية سنية في محاولة لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى السلطة بعدما أخرجه الحوثيون من العاصمة صنعاء عام 2015.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث للصحفيين في جنيف إن أول جولة لمحادثات السلام منذ ثلاث سنوات تقريبا تهدف إلى بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة.
(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز