السعودية: الدفاع الجوي اعترض صاروخا أطلقه الحوثيون
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دبي (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن قوله إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته حركة الحوثي اليمنية باتجاه مدينة نجران.
وقال العقيد الركن تركي المالكي "رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية".
وأضاف "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز