هذا المحتوى تم نشره يوم 15 فبراير, 2020 07:29 م

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في صوفيا يوم 29 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: دميتري كيوسمارلييف - رويترز.

ميونيخ (رويترز) - قال وزير الخارجية السعودي يوم السبت إن بلاده ما زالت ملتزمة بإجراء محادثات سلام عبر قناة خلفية مع الحوثيين في اليمن على الرغم من تزايد وتيرة العنف مؤخرا في الصراع الدائر منذ خمس سنوات.

ويشهد اليمن معارك منذ أن أجبر الحوثيون المدعومون من إيران الحكومة المعترف بها دوليا على الخروج من العاصمة في أواخر 2014.

وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في الصراع في 2015 لمحاولة إعادة السلطة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. ويعتبر الصراع على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.

وتسعى الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب. وبشكل منفصل، تعقد الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر أيلول لخفض التصعيد.

وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أمام مؤتمر ميونيخ للأمن إن القناة الخلفية للمحادثات ليست جاهزة بعد للانتقال لأرفع مستوى.

وأضاف أنها تحقق تقدما مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بالمضي قدما رغم ما وصفه بالتدهور الذي وقع في الآونة الأخيرة في إشارة لتزايد الأنشطة العسكرية للحوثيين.

وشهدت الأشهر الماضية هدوءا نسبيا في العمليات القتالية على عدة جبهات لكن العنف تصاعد على جبهة شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد هجوم صاروخي على معسكر لقوات الحكومة في 19 يناير كانون الثاني أسفر عن مقتل أكثر من مئة.

وقال الأمير فيصل إن السعودية ستواصل الرد على الهجمات لكن الاعتداءات الأخيرة التي قام بها الحوثيون لم تصل بعد لمرحلة تشكيل خطر على المحادثات عبر القناة الخلفية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك