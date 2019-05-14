هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 10:37 م

القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء السعودي قوله إن عمليات التخريب التي تعرضت لها محطتا ضخ النفط في خط أنابيب شرق-غرب يوم الثلاثاء "لا يستهدف المملكة وحدها وإنما أيضا أمان إمدادات النفط العالمية والاقتصاد العالمي".

وأكد المجلس في بيان، بعد اجتماع برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، "أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه العمليات التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران".

(تغطية إخبارية عمر فهمي ومروة رشاد-إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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