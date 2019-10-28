هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أكتوبر, 2019 12:51 م

دبي (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية "في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة أعضائه" في إشارة للغارة التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

وقالت الولايات المتحدة إن البغدادي قُتل في غارة نفذتها في سوريا. وأضافت الوكالة نقلا عن المسؤول السعودي "حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب".

(تغطية صحفية أسماء الشريف - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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