هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 12:21 م

وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف في صورة من أرشيف رويترز.

دبي (رويترز) - قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف يوم الجمعة إنه يتعين ظهور معارضة سورية موحدة قبل أي حوار مع الحكومة السورية.

وأضاف أن الرياض تدعم سلامة الأراضي السورية وحلا سياسيا يستند إلى حوار بين المعارضة والحكومة.

وقال في اجتماع لجامعة الدول العربية في تونس إن المملكة تريد "توحيد موقف المعارضة السورية ليتسنى لها الجلوس على طاولة المفاوضات أمام النظام".

وكرر العساف إدانة السعودية لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان وقال إنها "أرض سورية محتلة".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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