هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يناير, 2020 12:07 م

طرابلس (رويترز) - قالت السفارة الأمريكية في ليبيا يوم الثلاثاء إنها تشعر "بقلق عميق" من أن يتسبب وقف عمليات النفط في ليبيا في تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في البلاد.

وقالت السفارة على تويتر "نشعر بقلق عميق من أن إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا والتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي".

وأضافت "يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور".

كانت مؤسسة النفط قالت إن قوات موالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) أمرت بإغلاق حقول النفط والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، وإن الإنتاج سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى 72 ألف برميل فقط في اليوم.

(تغطية صحفية أحمد العمامي - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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