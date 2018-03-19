السفارة الفرنسية بإسرائيل: نتعاون مع إسرائيل في قضية التهريب
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القدس (رويترز) - قالت السفارة الفرنسية في إسرائيل يوم الاثنين إنها تتعاون مع إسرائيل بعد أن ألقت القبض على موظف بالقنصلية الفرنسية متهم باستخدام سيارة دبلوماسية لتهريب أسلحة للفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال متحدث باسم السفارة "نأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية... ونعمل عن كثب مع السلطات الإسرائيلية في القضية" ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات عن الاتهامات الموجهة لموظف القنصلية الفرنسي.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز