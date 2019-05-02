هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 09:46 م

جون أبي زيد السفير الأمريكي الجديد إلى السعودية يتحدث في واشنطن يوم السادس من مارس آذار 2019. تصوير: كيفن لامارك - رويترز

الرياض (رويترز) - قالت السفارة الأمريكية في بيان إن السفير الأمريكي الجديد إلى السعودية، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، وصل إلى الرياض يوم الخميس، ليشغل المنصب الشاغر منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة قبل أكثر من عامين.

ولم يكن لدى الولايات المتحدة سفير في الرياض منذ يناير كانون الثاني 2017 أي على مدى نحو 27 شهرا وهي فترة تعقدت فيها العلاقات بين واشنطن والرياض على نحو متزايد بسبب قضايا منها مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة باسطنبول. وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالات لصحيفة واشنطن بوست.

ورشح ترامب أبي زيد للمنصب في نوفمبر تشرين الثاني 2018 وأقر مجلس الشيوخ تعيينه في أبريل نيسان. وقاد أبي زيد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق.

ونقل البيان عن أبي زيد (68 عاما) قوله "تعمل كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معًا كل يوم على حماية أمن بلدينا وتعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية إلى جانب بناء العلاقات بين شعبينا للحفاظ على علاقتنا قوية".

ودعا كثيرون في واشنطن إلى اتخاذ موقف أشد تجاه السعودية فيما يتعلق بقضايا منها سجن ومزاعم تعذيب ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة، ومقتل مدنيين في قصف للتحالف الذي تقوده المملكة في الحرب الأهلية باليمن.

غير أن ترامب يحجم عن الضغط بقوة على الرياض وأرجع ذلك إلى مشترياتها التي تقدر بمليارات الدولارات من العتاد العسكري الأمريكي واستثماراتها في الشركات الأمريكية فضلا عن دورها كثقل إقليمي مهم في مواجهة إيران الخصم اللدود لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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