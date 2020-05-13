هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2020 08:01 ص

السفير الأمريكي في إسرائيل للسفير ديفيد فريدمان في القدس يوم التاسع من فبراير شباط 2020. تصوير: أمير كوهين - رويترز.

(رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل لم يكن حاضرا عند وصول وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الأربعاء لشعوره بالتوعك ونصيحة الأطباء له بالبقاء في المنزل.

ووصل بومبيو إلى مطار بن جوريون في زيارة لإسرائيل تستغرق يوما واحدا يلتقي خلالها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الحكومة الائتلافية المزمعة بيني جانتس.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن نتيجة فحص أُجري للسفير ديفيد فريدمان للكشف عن فيروس كورونا سلبية.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن بيان من السفارة الأمريكية في إسرائيل أن فريدمان أصيب "بأعراض بسيطة في الجهاز التنفسي العلوي" ولذلك طلب منه الطاقم الطبي تجنب الاقتراب من بومبيو.

وكتب بومبيو على تويتر بعد وصوله أن أبرز الموضوعات التي ستتناولها المحادثات هي جائحة فيروس كورونا والتوتر الذي تشهده المنطقة مع إيران.

(تغطية صحفية كانيشكا سينغ من بنجالور - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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